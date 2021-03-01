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Иран намерен продлить сотрудничество с Россией

Иран намерен продлить сотрудничество с Россией

Власти Ирана намерены продлить Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном или подписать новое аналогичное соглашение, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Новые переговоры по этой теме не проводились. <...> Мы надеемся подписать новый договор или продлить прежний после очередных переговоров", - сказал он в ходе пресс-сконференции.

Ранее сообщалось, что Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в марте 2001 года, срок его действия автоматически продлевался каждые пять лет, отмечает ТАСС.  

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Вестник Кавказа

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