В Дагестане арестована женщина, подозреваемая в продаже ребенка

Суд арестовал жительницу Дагестана, подозреваемую в продаже новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, в декабре прошлого года женщина предложила местной жительнице купить у нее за 800 тыс рублей новорожденного малыша, которого она планировала родить в феврале 2021 года. Женщина согласилась, однако позже сообщила об этом в полицию. В минувшую пятницу подозреваемая была задержана.

В отношении преступницы было заведено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").