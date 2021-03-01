Сеть 4G добралась до хуторов Кубани

С начала этого года мобильный интернет 4G стал доступен для еще четырех тысяч жителей Краснодарского края. В большинстве малых хуторов МТС – единственный оператор скоростного мобильного интернета. В пресс-службе компании отметили, что наиболее малочисленный пункт из вновь покрытых – Дальний Староминского района, где живет 231 человек.

"До конца года планируется развернуть новые сети и улучшить связь еще минимум в 20 малых населенных пунктах края", - проинформировали в компании.

Программа цифровизации населенных пунктов Краснодарского края осуществляется МТС с 2017 года.