Azur air снова будет летать из Новосибирска в Стамбул

Начиная с 21 марта авиакомпания Azur air возобновит полеты в Стамбул из Новосибирска. Полеты были приостановлены в конце 2020 года из-за ограничительных мер с турецкой стороны.

"Рейсы ZF-269 из международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 9:20 по местному времени (5:20 мск)", - сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта.

Обратные рейсы будут совершаться в 13:05 (9:05 мск). Время в пути – шесть часов.