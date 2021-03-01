Грузинская оппозиция собралась у дома Иванишвили

Члены оппозиции и активисты движения "Для Грузии" устроили шествие от здания парламента в Тбилиси к резиденции Иванишвили в Сололаки.

Митингующие требовали объявления внеочередных выборов в парламент, освобождения политзаключенных, а также проведения реформы ЦИК.

Протестующие заявили, что уход Бидзины Иванишвили из политики является лишь формальностью, он продолжает руководить всеми политическими процессами в Грузии.