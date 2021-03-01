Грузинская оппозиция собралась у дома Иванишвили
Члены оппозиции и активисты движения "Для Грузии" устроили шествие от здания парламента в Тбилиси к резиденции Иванишвили в Сололаки.
Митингующие требовали объявления внеочередных выборов в парламент, освобождения политзаключенных, а также проведения реформы ЦИК.
Протестующие заявили, что уход Бидзины Иванишвили из политики является лишь формальностью, он продолжает руководить всеми политическими процессами в Грузии.
Вестник Кавказа
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