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Грузинская оппозиция собралась у дома Иванишвили

Грузинская оппозиция собралась у дома Иванишвили

Члены оппозиции и активисты движения "Для Грузии" устроили шествие от здания парламента в Тбилиси к резиденции Иванишвили в Сололаки.

Митингующие требовали объявления внеочередных выборов в парламент, освобождения политзаключенных, а также проведения реформы ЦИК.

Протестующие заявили, что уход Бидзины Иванишвили из политики является лишь формальностью, он продолжает руководить всеми политическими процессами в Грузии.

 

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