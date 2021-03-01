Россия ровно год живет с коронавирусом

Ровно год назад, 1 марта 2020 года в России был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первым заболевшим россиянином стал турист, вернувшийся из Италии. До этого в России были зафиксированы два случая заболевания у студентов из Китая.

На 1 марта 2021 года в России инфицированы 4 257 650 человек, за сутки заразился 11 571 человек. Переболели за год 3 823 074 человека, за сутки выздоровели 11 277 пациента. Жертвами пандемии в России за год стали 86 455 человек. За сутки умерли 333 пациента.

Пик заболеваемости в России пришелся на конец декабря, за сутки выявлялось по 28,5 тыс случаев заражения. Максимум был достигнут 24 декабря - 29 935 больных за сутки.

Больше всего случаев заболевания за год выявлено в Москве - 980 573. За сутки заразились 2 097 человек. Выздоровели 899 239 человек, умерли 15 097 человек.

В Санкт-Петербурге за год заразились 368 120 человек, за сутки - 943, выздоровели 300 257, умерли за год 11 112 пациентов с коронавирусом.

В Московской области за год заразились 214 590 человек, за сутки - 629, выздоровели за год 175 136 человек, умерли - 4 681.

Среди регионов СКФО больше всего заражений выявлено за год в Ставропольском крае - 47 388, из них выздоровели - 43 225, умерли - 1 083. Прирост за сутки - 65.

В Краснодарском крае за год заболели 38 582, за сутки - 150, переболели за год - 33 232 человека, умерли - 1 944. В Крыму за год заболели 35 790, за сутки - 62, переболели - 31 839, умерли - 934. В Дагестане всего инфицированы - 29 821, за сутки - 38, выздоровели - 27 549, умерли - 1 344. В Кабардино-Балкарии инфицированы - 21 059, за сутки - 70, выздоровели - 19 718, умерли за год - 370. В Карачаево-Черкесии инфицированы 19 088 человек, за сутки - 37, выздоровели - 17 325, умерли - 63. В Северной Осетии инфицированы - 15 733, за сутки - 28, переболели - 14 297, умерли - 155. В Ингушетии инфицированы - 14 757, за сутки - 18, переболели - 12 985, умерли - 173. В Адыгее инфицированы - 13 791, за сутки - 9, переболели - 12 221, умерли - 149. В Чечне инфицированы - 11 310, за сутки - 13, переболели за год - 10 777, умерли за год 111 человек.