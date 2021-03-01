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ЕС пообещал Грузии скорую вакцинацию от COVID-19

ЕС пообещал Грузии скорую вакцинацию от COVID-19

Евросоюз обещает Грузии скорую вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишеля.

Он заявил, что благодаря программе COVAX, донором которой является ЕС, будет сделано все возможное, чтобы вакцины против инфекции для Грузии были доступны, сообщает "Спутник-Грузия".

Напомним, что поставки первой партии препаратов от вируса ожидались в Грузии в конце февраля, однако Минздрав заявил о переносе сроков до середины марта.

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Вестник Кавказа

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