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В Пятигорске открылась выставка Евгения Горина

В Пятигорске открылась выставка Евгения Горина

Персональная выставка члена Творческого Союза художников, дипломанта Академических выставок Российской Академии художеств (РАХ) и всероссийских выставок Евгения Горина открылась в большом выставочном зале отдела "Дом Алябьева".  

Евгений Горин – живописец в третьем поколении: его дед был иконописцем, отец также был художником. С 1969 года Горин живет в Кисловодске.

Талант мастера одинаково ярко и самобытно раскрывается во всех жанрах – натюрморте пейзаже, портрете и сюжетно-тематической картине.

 

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