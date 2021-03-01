В Пятигорске открылась выставка Евгения Горина

Персональная выставка члена Творческого Союза художников, дипломанта Академических выставок Российской Академии художеств (РАХ) и всероссийских выставок Евгения Горина открылась в большом выставочном зале отдела "Дом Алябьева".

Евгений Горин – живописец в третьем поколении: его дед был иконописцем, отец также был художником. С 1969 года Горин живет в Кисловодске.

Талант мастера одинаково ярко и самобытно раскрывается во всех жанрах – натюрморте пейзаже, портрете и сюжетно-тематической картине.