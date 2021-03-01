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Талдыкорган возглавил Ержан Жасыбаев

Талдыкорган возглавил Ержан Жасыбаев

Акимат Алматинской области сообщает о том, что новым главой Талдыкоргана стал Ержан Жасыбаев.

Жасыбаев родился в 1965 году, окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности "инженер-строитель". Работал дорожным мастером ДЭУ-64 управления дорог Министерства автомобильных дорог КазССР в Жамбылской области.

Также в разное время был главным инженером ДЭУ-223 управления дорог Министерства автомобильных дорог КазССР, начальником Джуалинского ПДУ, главным инженером  "Жамбылавтодор", РГКП "Казахавтодор" Жамбылского филиала, Алматинского государственного учреждения автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций, передает Sputnik Казахстан.  

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Вестник Кавказа

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