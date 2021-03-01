В России 70% граждан стали экономить из-за пандемии

Исследование международной компании NielsenIQ показало, что в России за последний год экономить стали почти 70% потребителей.

Согласно исследованию, из-за пандемии и связанного с ней кризиса, количество финансово пострадавших российских потребителей удвоилось с сентября 2020 года по январь 2021 года, достигнув 53% (плюс 26%).

"Вместе с тем даже среди 47% потребителей, которые не столкнулись с уменьшением доходов вызванным COVID-19, 16% стали внимательнее контролировать, как тратят деньги. Таким образом, семь из 10 (69%) потребителей в России оказались вынуждены следить за расходами и экономить", - сказано в материалах исследования.

Уверенности в своем финансовом положении не ощущают 38% россиян. Потребители стали выбирать товары в первую очередь по цене - 62% опрошенных покупают товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% стали покупать в основном товары под частными марками ретейлеров, 20% выбирают самый дешевый товар в любой категории.

Товары незнакомых брендов 61% россиян пробует в связи с ростом регулярной цены на любимый, при этом 70% опрошенных продолжают брать понравившийся продукт несмотря на необходимость экономить.

Абсолютное большинство россиян (92%) заинтересованы в расширении

Ассортимента товаров по доступным ценам и возможность покупать товары напрямую у производителя.