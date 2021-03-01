Саркисян призвал оградить Армению от потрясений

Президент Армении Армен Саркисян в своем обращении к соотечественникам по случаю годовщины событий 1 марта 2008 года, когда в ходе разгона демонстрации погибло 10 человек, призвал все политические силы избежать потрясений и нестабильности.

Ранее сообщалось, что сегодня в Ереване запланированы два митинга сторонников и противноков действующего армянского премьера Никола Пашияна.

"Политическая борьба не должна выйти за рамки законности, привести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более - конфронтацию и раскол", - сказал Саркисян.

Президент подчеркнул, что сейчас Армения нуждается в единстве и солидарности.