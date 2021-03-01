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Землю накрыла магнитная буря

Землю накрыла магнитная буря

Магнитная буря среднего уровня G2 началась на Земле в понедельник утром, сообщает пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", - говорится в сообщении.

Буря произошла на следующий день после слабой вспышки класса С на Солнце.

Стоит добавить, что, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%.

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Вестник Кавказа

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