Землю накрыла магнитная буря

Магнитная буря среднего уровня G2 началась на Земле в понедельник утром, сообщает пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", - говорится в сообщении.

Буря произошла на следующий день после слабой вспышки класса С на Солнце.

Стоит добавить, что, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%.