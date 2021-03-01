День благодарности в шестой раз отмечают в Казахстане

День благодарности, учрежденный в начале 2016 года первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, отмечается в республике 1 марта.

"Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем благодарности! <…> Нет сомнений в том, что вместе, как сплоченная нация тружеников, мы добьемся поставленной цели – построим справедливое общество и укрепим нашу государственность. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!" - сказано в поздравлении президента Касым-Жомарта Токаева, пишет Sputnik Казахстан.

День благодарности является праздником казахстанского патриотизма, единства и дружбы. Он призван воспитать у молодежи чувства толерантности, уважения и дружелюбия друг к другу, привести к межэтническому согласию.