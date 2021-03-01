Исмаилов обратился к Нурмагомедову с призывом поддержать "Анжи" (ВИДЕО)

Российский боец MMA Магомед Исмаилов призвал чемпиона UFC Хабибу Нурмагомедову поддержать махачкалинский клуб "Анжи". Обращение он опубликовал на своей странице в "Instagram".

"Призываем Хабиба поддержать нашу команду. Весь "Анжи" ждет от тебя поддержки. Сейчас у команды нет серьезных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь", — сказал боец в видео.

Сам Хабиб отреагировал на призыв Исмаилова. "Я рядом. Но скажи мне, ты где и футбол где", — написал Нурмагомедов в сториз "Instagram".

Напомним, что в нынешнем сезоне клуб из Дагестана выступает в Профессиональной футбольной лиге.