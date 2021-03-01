МКАД запретили для грузовиков от 12 т навсегда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ограничение движения по Московской кольцевой автодороге (МКАД) транзитных грузовиков тяжелее 12 т станет постоянным.

"Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало", - написал он в своем блоге отметив, что в связи с этим руководство столицы решило продлить его на год, "но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе".

Далее Собянин отметил, что принятое решения ускорил снегопад 13 февраля, во время которого увязшие в снегу большегрузы "полностью парализовали" МКАД.