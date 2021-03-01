В Армении еще 158 человек заразились коронавирусом

За сутки в Армении выявили 158 новых случаев коронавируса.

Всего в республике инфицированы на 1 марта 172 216 человек, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 163 511 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 195 пациентов, за сутки - 3. Еще 817 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки - 2.

С начала пандемии в Армении провели 733 639 тестов на выявление коронавируса.