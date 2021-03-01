В Грузии за сутки выявили 160 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии подтвердились 160 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее число инфицированных в стране достигло 270 918 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписаны за сутки 409 пациентов, за все время - 265 523 пациентов. Умерли за сутки 10 больных коронавирусом, с начала пандемии - 3 520.

Заболеваемость в Грузии снижается, прирост за сутки - 0,89%, за последние семь дней - 1,44%.

В карантине находятся 253 человека, в стационарах наблюдаются 1510, в ковид-гостиницах остаются 154.