Главная » Новости

В Грузии за сутки выявили 160 случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявили 160 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии подтвердились 160 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее число инфицированных в стране достигло 270 918 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписаны за сутки 409 пациентов, за все время - 265 523 пациентов. Умерли за сутки 10 больных коронавирусом, с начала пандемии - 3 520.

Заболеваемость в Грузии снижается, прирост за сутки - 0,89%, за последние семь дней - 1,44%.

В карантине находятся  253 человека, в стационарах наблюдаются 1510, в ковид-гостиницах остаются 154.

905 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!