Авария унесла жизнь женщины на Ставрополье

Один человек погиб и четверо пострадали в результате аварии в Нефтекумском муниципальном округе Ставрополья.

По данным пресс-службы УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла на 134-м километре Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды в ночь на 1 марта.

Согласно предварительным данным, водитель Lincoln Town не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ.

В результате ДТП скончалась женщина-пассажир легковушки. Водитель иномарки и трое детей-пассажиров госпитализированы.

Есть версия, что причиной трагедии стало то, что у грузовика были запачканы грязью задние фары, и водитель легковой машины мог вовремя не увидеть больше груз. В то же время установлено, что за последние два года около 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.