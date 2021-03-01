Цены на оливковое масло в России могут подняться на 40%

В России может значительно подорожать оливковое масло, сообщает "Коммерсантъ". В странах Европы цены год к году уже выросли на 20-40%.

Рост цен связан со снижением урожая оливок в странах-производителях и высоким спросом на масло в ЕС. На российских ценах также могут сказаться курсы валют.

Российские торговые сети уже получили уведомление поставщиков о повышении цен в пределах 15%.

Испания, на которую приходится половина мирового производства оливок, в этом году ждет плохого урожая из-за засушливой осени, холодной зимы и шторма "Филомена".

В Греции и Италии урожай ожидается на 10-30% ниже обычного.

Половину импорта в России составляет испанское оливковое масло, 41% приходится на масло из Италии, 6% -из Греции.