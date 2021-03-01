Охота на перелетных птиц завершилась в Грузии

В Грузии с 1 марта закончился сезон охоты на перелетных птиц, сообщает Департамент природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

В связи с завершением охотничьего сезона работники Департамента ужесточат контроль по всей стране.

В случае охоты в запрещенный период браконьеры будут оштрафованы, а добыча и оружие подвергнутся конфискации.

Если во время охоты будет нанесен значительный ущерб природе, то в отношении человека будет заведено уголовное дело.

В ведомстве призвали охотников строго соблюдать закон и установленные сроки. Новый сезон охоты откроется в августе текущего года.