В ДТП в Армении погиб священник
Смертельная авария произошла на дороге Севан-Ереван, погиб священник Кюрех Талаян, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.
Машина, в которой находился священнослужитель, скатилась с трассы в ущелье. Причиной ДТП мог стать гололед. В больнице находится второй человек, находящийся в автомобиле в момент происшествия.
На месте работают пожарные-спасатели МЧС Армении.
По данным МЧС, авария случилась на 34-м километре дороги.
Вестник Кавказа
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