В ДТП в Армении погиб священник

Смертельная авария произошла на дороге Севан-Ереван, погиб священник Кюрех Талаян, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Машина, в которой находился священнослужитель, скатилась с трассы в ущелье. Причиной ДТП мог стать гололед. В больнице находится второй человек, находящийся в автомобиле в момент происшествия.

На месте работают пожарные-спасатели МЧС Армении.

По данным МЧС, авария случилась на 34-м километре дороги.