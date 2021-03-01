"Краснодар" подарил таксисту с ДЦП новую машину

Футболисты "Краснодара" Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов встретились с работником такси, страдающим ДЦП, и вручили ему ключи от автомобиля.

Резонансная история с участием таксиста-инвалида произошла в Краснодаре.

В начале февраля одна из пассажирок обвинила водителя "Яндекс.Такси" Евгения Широкого в употреблении наркотических веществ. Она записала на телефон видео, в котором оскорбляла его за вождение в нетрезвом виде.

Спустя некоторое время выяснилось, что Евгений является инвалидом с признаками ДЦП.

Узнав об инциденте в "Краснодаре, клуб купил ему машину, слуховой аппарат и другие подарки. Обрадовать Евгения приехали вратарь команды Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Таксист не смог сдержать эмоций и расплакался.

Стоит отметить, что девушка принесла свои извинения, пояснив, что очень испугалась за свою жизнь.