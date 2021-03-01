В Грузии началась регистрация на Единые национальные экзамены

Утром в понедельник 1 марта в Грузии начали принимать документы у желающих сдать Единые национальные экзамены.

Регистрация на экзамены продлится до 18:00 31 марта, говорится на сайте Национального центра экзаменов и оценок.

Также в марте на сайте могут зарегистрироваться те, кто хочет пройти грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен или экзамен учителей по предмету, пишет Sputnik Грузия.

Регистрация проходит онлайн в несколько этапов. Для поступающих создан специальный "Справочник ".