Владимиров сообщил статистику по ковиду на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края сообщил о том, что накануне 44 жителя региона победили коронавирус нового типа, общее число выздоровевших в крае составило превысило 43,2 тыс человек.

"Врачи борются за жизнь каждого, но, к сожалению, болезнь все еще несет опасность. За прошедший день скончались 5 человек с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования родным и близким…", - написал он в Instagram.

Далее Владимиров отметил, что в регионе продолжает наращивать темпы кампания по вакцинации, к настоящему времени прививку от COVID-19 получили свыше 60 тыс человек.