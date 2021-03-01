Кубань нарастила зимний турпоток

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что курорты Кубани в условиях пандемии в зимний сезон 2020-2021 годов превысил два миллиона отдыхающих, что на 7% больше, чем годом ранее.

В этой связи он указал, что санаторно-курортный комплекс региона научился работать в новых условиях: в гостиницах соблюдаются все антиковидные требования. "И по итогам трех зимних месяцев мы уже видим рост турпотока в Краснодарский край. В регион приехали порядка 2 млн человек - почти на 7% больше, чем прошлой зимой", - цитирует собеседника ТАСС.

Кондратьев отметил, что больше всего гостей с декабря по февраль приезжали в горный кластер Сочи (около 70% и 90% в праздники), бронирования на черноморском побережье в зимний период достигали 60%, на азовском побережье - более 30%, в степной зоне и предгорье - 42%, привел данные губернатор Краснодарского края.