Трамп заявил о готовности снова стать президентом США

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия заявил о том, что намерен снова участвовать в президентской гонке.

По его словам, действующий американский лидер Джо Байден "не справился со своей главной задачей в качестве главы администрации - обеспечением соблюдения американских законов".

В этой связи Трамп заявил об уверенности в том, что из-за этого "демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года".