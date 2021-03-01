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В Нур-Султане вакцинируют педагогов и правоохранителей

В Нур-Султане вакцинируют педагогов и правоохранителей

Начиная с 1 марта в Нур-Султане прививки против коронавируса нового типа будут сделаны педагогам, воспитателям детсадов и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом информирует управление общественного здравоохранения акимата.

Уточняется, что для этих категорий граждан в столице организованы прививочные пункты в 36 организациях первичной медико-санитарной помощи, помимо этого задействованы ведомственные организации.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Нур-Султане прививки против коронавирусной инфекции получили 2 126 человек, напоминает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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