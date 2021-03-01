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Ларс закрыт для машин с прицепом

Ларс закрыт для машин с прицепом

Следствием неблагоприятных погодных условий – снег и метель – стал запрет на движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении границы Грузии с Россией. Об этом информирует департамент автомобильных дорог Грузии.

Уточняется, что запрет действует на участке Гудаури-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс. Остальные виды автомобилей могут передвигаться в свободном режиме

За соблюдением режима следит патрульная полиция, переедает Sputnik Грузия.  

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Вестник Кавказа

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