В России появился новый дорожный знак
На российских дорогах в соответствии с правительственным постановлением появился новый знак "Фотовидеофиксация".
Он пришел на смену действующему и сможет применяться самостоятельно, тогда как прежнее обозначение устанавливалось вместе с другими знаками или со светофорами. Старый знак перестанет действовать с 1 сентября.
Знак "Фотовидеофиксация" придет на смену ныне действующим табличкам о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).
Вестник Кавказа
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