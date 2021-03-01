В России появился новый дорожный знак

На российских дорогах в соответствии с правительственным постановлением появился новый знак "Фотовидеофиксация".

Он пришел на смену действующему и сможет применяться самостоятельно, тогда как прежнее обозначение устанавливалось вместе с другими знаками или со светофорами. Старый знак перестанет действовать с 1 сентября.

Знак "Фотовидеофиксация" придет на смену ныне действующим табличкам о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).