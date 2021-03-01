Грузия открылась для здоровых россиян

Граждане России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси Казахстана и Украины, у которых есть справки об отсутствии заболевания коронавирусом нового типа, могут въезжать в страну.

Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с ковидом премьер-министре республики.

Уточняется, что речь идет о въезде иностранцев в Грузию только авиатранспортом, сухопутные пограничные переходы с соседними странами закрыты, уточняет ТАСС.