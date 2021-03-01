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В жилом доме в Ингушетии взорвался газ

В жилом доме в Ингушетии взорвался газ

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в селе Экажево в Ингушетии, информирует ГУ МЧС России по региону. Уточняется, что пострадавшие госпитализированы.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло по адресу - Назрановский район, сельское поселение Экажево ул. Фронтовиков, 25. "В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что внутри дома произошло частичное обрушение.

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Вестник Кавказа

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