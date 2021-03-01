ВОЗ назвала процент жителей планеты с антителами к коронавирусу

Менее 10% населения планеты имеют антитела к новому типу коронавирусу, сообщила главный научный сотрудник Всемирный организации здравоохранения Сумия Сваминатан, уточнив, что это – усредненные данные.

Она пояснила, что в мегаполисах не менее половины населения имеют антитела к коронавирусу.

Далее Сваминатан указала на то, что ВОЗ "следит за сероэпидемиологическими исследованиями. "Их было около 500", - цитирует эксперта РИА Новости.