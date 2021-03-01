В жилом доме на Ставрополье взорвался бытовой газ

Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажном доме в поселке Рыздвяный в Ставропольском крае. Об этом информирует ГУМЧС по региону, уточняя, что 23 человека были эвакуированы.

Сигнал о ЧС был получен в 03.30. Сообщалось, что по адресу: Ставропольский край, поселок Рыздвяный, улица Новая, 10 в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газа, в результате которого пострадал человек.

От взрыва в квартире были выбиты стекла и повреждена входная дверь. В настоящее время последствия происшествия ликвидируются, передает РИА Новости.