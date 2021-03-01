Обзор прессы Кавказа 22 - 28 февраля

В Кабардино-Балкарии индекс промышленного производства (ИПП) в 2020 году составил 111%, превысив прогнозные значения на один процент и достигнув самого высокого за последние годы уровня. Наибольшее значение ИПП отмечается в сфере обрабатывающих производств – 122,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности в январе – декабре составил 15,6 млрд руб, что более чем в 1,5 раза выше уровня 2019 года. В итоге КБР, по данным Росстата, вошла в топ семи российских регионов, где промышленное производство увеличилось более чем на 10%, в то время как ИПП в целом по стране упал на 2,9%. Об этом сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на информирмацию министра промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиля Ахубекова.

Ахубеков отметил, что темпы роста производства в республике обусловлены комплексом оперативных антикризисных мер; постоянным мониторингом финансово-экономической ситуации; решением вопросов нарушения отгрузки готовой продукции по причине сбоев логистики, возникающих из-за ограничений; профилактикой возникновения очагов коронавирусной инфекции в производственных коллективах, которые могли бы привести к простою предприятий; переориентацией ряда предприятий легкой промышленности на производство средств индивидуальной защиты, что позволило на треть нарастить динамику производства данной отрасли.

В период ограничений продолжали работать предприятия, производящие товары первой необходимости, средства индивидуальной защиты, а также предприятия, приостановка деятельности которых была невозможна из-за особенностей технологического процесса. В декабре 2020 года были приняты нормативные документы, направленные на усиление мер поддержки промышленных предприятий. В государственную региональную программу развития промышленности и торговли включен раздел по инфраструктурной поддержке деятельности в сфере промышленности, полномочиями регионального фонда развития промышленности наделен Гарантийный фонд КБР и утвержден порядок предоставления государственной поддержки промышленным предприятиям. Тогда же Минпромторг КБР в числе 52 регионов принял участие в конкурсе на предоставление межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. На днях были одобрены заявки от 25 регионов, в том числе КБР. Это позволит осуществлять совместное финансирование проектов под 1% - 5% годовых в соотношении 70% федеральных средств на 30% региональных. Определены четыре предприятия - Урванский завод железобетонных изделий, кабельный завод "Кавказкабель-ТМ", завод по производству медицинского оборудования "Севкаврентген-Д" и производственное предприятие "Садсервис" - готовых на таких условиях реализовать в 2021-2023 годах проекты с общим объемом инвестиций в размере 884 млн рублей.

Объем отгруженных товаров легкой промышленности собственного производства в 2020 году составил около миллиарда рублей. За 12 месяцев истекшего года, в сравнении с соответствующим периодом 2019 года, достигнут рост ИПП по отрасли выше 100%. Предприятия легкой промышленности производят около 30 наименований продукции. Наиболее крупными являются Обувная фабрика "Комплект", обособленное подразделение корпорации "Глория Джинс", ООО "Силуэт", ООО "ДАРИЙ", ООО "ВоенТекстильПром", ООО "БТК". В республике налажен выпуск до 50 тыс. медицинских масок в сутки, при этом, мощности позволяют выпускать до 100 тысяч. В настоящее время в промышленном производстве КБР трудятся более 6,5 тыс. человек, около трети из них – в легкой промышленности.

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Встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбека Вазиева с представителями республиканских СМИ на минувшей неделе была посвящена ходу реализации государственной программы РСО–А "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020–2025 годы в минувшем году и перспективам развития в текущем, сообщает газета "Северная Осетия". Программа направлена на улучшение жилищных условий сельского населения, развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры села, повышение доступности сельскому населению объектов культуры и спорта, создание комфортной среды жизнедеятельности. На ее реализацию в республике в 2020 году выделено бюджетных средств в объеме 675,5 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета – 47,3 млн рублей.

36 гражданам выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на общую сумму 34,6 млн рублей. По проекту "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" осуществлено строительство 5 жилых домов в Моздокском и в Ирафском районе общей площадью 513 кв. метров. Общий объем ассигнований за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников составил 16,4 млн рублей. В текущем году будут реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, с объемом финансирования 8,1 млн рублей. Проложено 1,8 км газовых сетей, реконструировано и введено в эксплуатацию 24,5 км водопроводных сетей. Работы выполнены на сумму 43,8 млн рублей. В 2021 году предполагается завершить ранее начатые работы по реконструкции водопроводных сетей с объемом финансирования 343,1 млн рублей

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Резервная линия электропередачи для Южной Осетии из России через Рукский тоннель, предназначенная для обеспечения бесперебойного электроснабжения республики, будет проложена раньше планируемого срока - к концу 2021 года. Об этом, как передают газета "Южная Осетия" и портал "Спутник-Южная Осетия", на заседании Кабмина сообщил президент РЮО Анатолий Бибилов. Протяженность пинии составит 4,5 км, реализация проекта обойдется в 1,7 млрд рублей. Ранее проект планировалось завершить в 2022 году.

В сентябре прошлого года в Москве было подписано соглашение между правительствами РФ и Южной Осетии о технологическом присоединении участка линии электропередачи (ЛЭП) в районе Рукского тоннеля. Дополнительная ЛЭП позволит повысить надежность работы энергосистемы РЮО. "Мы долгое время работали над тем, чтобы у нас была резервная линия через Рукский тоннель. Эта работа затянулась, но мы должны понимать, что технически это было очень сложно. Тем не менее российские специалисты все же нашли техническую возможность, чтобы провести эту линию через тоннель", – сказал Бибилов.

Президент отметил, что были и финансовые проблемы, чтобы реализовать этот проект, остро необходимый для республики. "Поэтому мы из Инвестпрограммы в течение трех лет будем выделять финансовые средства в размере 191 млн рублей. Мы нашли понимание у наших российских коллег - по предварительным расчетам техническое присоединение ЛЭП должно произойти в конце этого года. Проект подходит к финишной прямой", – подчеркнул глава государства.

Существующая высоковольтная линия в 110 кВ "Северный портал – Дзау" нередко становится жертвой стихии. Особенно зимой, когда снег налипает на провода и приводит к их обрыву, из-за чего жители республики остаются без света. Провести ЛЭП сразу через тоннель, а не по горному хребту, не позволяло состояние этого транспортного объекта. Реконструкция тоннеля, которая проводилась в 2010-2014 годах, позволила рассмотреть возможность прокладки по нему высоковольтной ЛЭП. Техприсоединение будет произведено между переключательным пунктом у южного портала Рукского тоннеля и переключательным пунктом "Северный портал (РФ) - Дзау (Южная Осетия)" у поселка Нижний Рук. Инвестиции в проект составят 1,7 миллиарда рублей.

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В абхазском курортном городе Гагра идут ремонтно-восстановительные работы на ряде объектов, являющихся достопримечательностями города, рассказывает портал "Спутник-Абхазия". На завершающей стадии находится реставрация одной из визитных карточек города - городской колоннады. На стройплощадку похожа и набережная Гагры. Восстановительные работы в парке им. принца Ольденбургского начались в октябре 2017 года в рамках Инвестиционный программы, на сегодняшний день там производится заключительный этап проекта. По словам руководителя Управления капитального строительства Абхазии Тимура Агрба, на ремонт колоннады было выделено 17 млн рублей. На ремонтные работы в парке и набережной по смете предусмотрено 101 млн рублей, около 85 млн рублей из которых уже профинансировано. Завершить работы и открыть парк в обновленном виде планируют к началу курортного сезона 2021 года.

Парк принца Александра Петровича Ольденбургского, являющийся центральным парком города Гагра, был заложен им в 1902 году. Объект является великолепным образцом парковой архитектуры и ландшафтного дизайна. Здесь произрастают около тысячи видов растений из разных уголков мира, большинство из которых вечнозеленые. С Канарских островов были завезены финиковые пальмы, из Китая – веерные пальмы, из Южной Америки - кокосовые, из Сирии - мальва. Среди растений - конфетное дерево, олеандры, хамеропсы, гималайские кедры, агавы. Более 400 видов экзотических растений, оригинальная планировка, ажурная колоннада, искусственные водоемы с декоративными обитателями оставляют неизгладимые впечатления после посещения приморского парка. В мае 1912 года Гагру, по приглашению принца Ольденбургского, посетил император Николай II с дочерьми, родственниками и высокопоставленными иностранными гостями, говорится на сайте abkhazia-turoperator.ru. В наши дни Центральный парк - излюбленное место отдыха туристов и жителей Гагры, здесь обычно останавливаются экскурсионные группы и свадебные кортежи.