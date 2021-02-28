Первые беженцы гибнущего СССР

Советская держава нанесла себе сокрушительный удар в ноябре 1987 года, смирившись с изгнанием 200 тысяч азербайджанцев из Армении.

Говоря об этапах развала СССР, эксперты часто предлагают упрощенную хронологию: события в Сумгаите (февраль 1988 года) – война в Карабахе (1988 – 1994) – война в Южной Осетии (1989 – 1992) - межнациональная напряженность в Узбекистане, Молдавии, Литве, Латвии (1989 - 1991)…

Эксперты настоятельно подчеркивают, что весь межнациональный маховик советского распада закрутился в Нагорном Карабахе, парламент которого 20 февраля 1988 года обратился к Москве, Баку и Еревану с просьбой передать НКАО в состав Армении.

На самом деле трагедия народов Азербайджана, Армении и СССР конца XX века берет исток в других местах – в Кафанском и Мегрийском районах Армянской ССР. В ноябре 1987 года началось насильственное изгнание азербайджанского населения из Кафана. Всего тогда в Армении проживало около 200 тысяч азербайджанцев. В течение трех месяцев почти все они были изгнаны из своих домов. Это были первые беженцы в СССР эпохи перестройки. Вместо того, чтобы забить в набат, привлечь внимание всех здоровых сил общества, выявить зачинщиков и придать их публичному осуждению, советское руководство фактически проигнорировало преступления против своих граждан. В ЦК КПСС сделали вид, что в Армянской ССР ничего страшного не происходит. Гибельный для всей страны джинн был выпущен из бутылки именно в Кафане. А через два года вся страна уже была заполонена беженцами.

О трагическом исходе азербайджанцев из Армении в ноябре 1987 года до сих пор или вообще не говорят, или упоминают его вскользь – они, мол, сами уехали. Но добровольным одновременный исход 200 тысяч с насиженных мест в неизвестность не бывает, тем более, в холодное время года и в теплушках. Нет надобности напоминать, что до этого, в последний раз в теплушках увозили с Кавказа в 1944 году депортированных вайнахов, карачаевцев и балкарцев.

Английский журналист Томас де Ваал пишет в своей книге «Черный сад»: «В ноябре 1987 года на железнодорожный вокзал Баку прибыли два товарных вагона с азербайджанцами, вынужденными бежать из Кафана из-за межэтнических столкновений. Сведений об этом инциденте сохранилось очень мало, в прессе его совсем не освещали, но остались очевидцы тех событий. Света Пашаева, овдовевшая бакинская армянка, рассказала, как она увидела прибывших в Баку беженцев и как она носила им одежду и еду:

«Пришли люди и сказали, что из Кафана прибыли два вагона с голыми, раздетыми детьми, и мы пошли туда посмотреть. Это были азербайджанцы из Кафана. Я была на вокзале. И сама видела два товарных вагона. Двери были раскрыты, а к стене были прибиты две длинные доски, вроде перил, чтобы из вагона на ходу люди не вывалились. Нас попросили принести что можно, чтобы помочь беженцам. И я – не только я одна, а очень многие – собрали старую детскую одежду, вещи какие-то. Я сама их видела. Там были мужчины, такие деревенские, грязные, с длинными волосами и бородами, старики, дети».

Около 25 января 1988 года историк Ариф Юнусов шел на работу в Академию Наук в Баку, когда увидел новые свидетельства бегства азербайджанцев из Кафана. Четыре красных «Икаруса» стояли перед зданием Верховного Совета Азербайджана. Юнусов вспоминает пассажиров тех автобусов: «Все они были в ужасном состоянии. В основном там были женщины, дети и старики. Молодых было мало. Многие сильно избиты. Они кричали».

Так получилось, что этих обездоленных людей поселили в районе Сумгаита. Осознав, что путь в родные дома для них закрыт навсегда, они превратились в жесткую наэлектризованную массу людей, в которую искусные провокаторы и направили свои губительные заряды в последние дни февраля того же года.

Писатель Александр Проханов так вспоминал эти события в газете «Завтра»: «Я был свидетелем того, как разгоралась глубинная, может быть, с сотворения мира, ненависть. Из маленького городка Кафан, что в Армении, были изгнаны компактно проживавшие там азербайджанцы. Под угрозой истребления они бросили все свое имущество, дома и, с детьми на руках, со стариками, сидящими на повозках, покинули Армению, преодолели перевал, теряя по дороге людей, и спаслись от преследования в Азербайджане. Их принял Сумгаит…

Горбачев, разрушитель Советского Союза, узнав о начавшемся кризисе, не взял на себя ответственность за этот кризис. Он сбросил ответственность с центра на враждующие республики, отдал конфликт на откуп проснувшейся ненависти. Так разрушался Советский Союз. Так начиналась карабахская война».

Все-таки разрушение СССР и карабахская война, судя по рассказам английского журналиста и русского писателя, как и многих других очевидцев, взяли свой роковой старт не в НКАО, а в армянском городке Кафан, в котором до осени 1987 года компактно проживали азербайджанцы. Теперь их там нет, но вместо трудолюбивого населения появился памятник пособнику германского нацизма Гарегину Нжде. Он сейчас важнее беднейшей постсоветской республике?

После достигнутого 9 ноября соглашения о прекращении боевых действий азербайджанские беженцы возвращаются в Карабах. Рано или поздно придет черед и беженцев из бывших Кафанского и Мегрийского районов (теперь это одна область Сюник и здесь пройдут в недалеком будущем железная и автомобильная дороги, получившие неофициальное название «Нахичеванский коридор»). Люди должны вернуться туда, где жили их отцы и деды, где они были похоронены. Новое поколение двух народов в итоге все равно выберут мир и развитие, а не вражду и упадок. У азербайджанских властей сегодня очень серьезная задача – как можно быстрее показать всему миру, что возвращенные территории оживают, становятся пригодными для счастливой жизни после десятилетий разрухи.