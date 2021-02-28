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Шведская журналистка сравнила планы России в Арктике с поведением «Маши»

Россия усиливает военный потенциал в Арктике и вкладывает большие средства в производство снаряжения для использования в холодных климатических условиях, пишет шведская журналистка Анна-Лена Лаурен. 

Подобно герою мультсериала "Маша и медведь", который сидит на горе подарков и словам "Не дам!" не хочет их отдавать, Россия закрепилась в Арктике и не намерена делиться влиянием с соседними странами. 

«Этими же двумя словами можно охарактеризовать подход российского руководства к Арктике», — отмечает журналистка на страницах ежедневной шведской газеты Dagens Nyheter.

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Вестник Кавказа

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