ЛАГ заняла сторону Саудовской Аравии в конфликте с США из-за Хашукджи

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт выступил в поддержку властей Саудовской Аравии после доклада американской разведки по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

"Судебные органы власти - единственные, кто уполномочен привлекать к ответственности лиц по делу Хашкаджи. Американская разведка не является судебным или международным органом, принимающим решения, а вопросы прав человека не должны политизироваться", - сказал генсек ЛАГ.

Ранее, 26 февраля Национальная разведка США обнародовала доклад, согласно которому кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию, приведшую к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.