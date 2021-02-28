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Врач: Лишь у 6% россиян есть иммунитет к COVID-19

Врач: Лишь у 6% россиян есть иммунитет к COVID-19

Иммунитетом к новой коронавирусной инфекции на текущий момент обладают лишь 6% граждан России, считает представил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов

"В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20-30 тех, кто перенес (заболевание) бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн - лишь 5,7-6%", - сказал он в интервью "Российской газете".

Для замедления темпов прироста коронавируса нужно, чтобы иммунитет от него появился у 60-70 процентов населения страны, заметил Горелов. 

 

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Вестник Кавказа

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