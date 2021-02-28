Иран не готов к прямым переговорам с США и ЕС по ядерной сделке

Иран отклонил предложения ЕС и США провести прямые переговоры по "ядерной сделке" в ближайшие недели, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух западных дипломатов.

По их словам, Тегеран хочет получить гарантии, что Соединенные Штаты сделают первый шаг и снимут некоторые санкции после встречи с иранскими представителями. При этом отказ Исламской Республики "не убил все надежды на прямые переговоры в ближайшие месяцы", утверждают дипломаты. Требования иранских властей могут быть "попыткой получить рычаги воздействия на будущих переговорах".

Ранее Европейская комиссия подтвердила, что ЕС добивается неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с представителями США. Американские власти заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под патронажем Евросоюза и с участием России, Китая, Германии, Франции и Великобритании. Глава МИД Ирана в ответ на заявление Вашингтона призвал снять санкции США с Тегерана.