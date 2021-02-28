Турция призвала Грецию прекратить депортацию беженцев

МИД Турции потребовал от Греции прекратить выдворять беженцев со своей территории. 18 февраля греческие силы безопасности депортировали в Турцию семью из 13 человек. Их греческие власти вывезли из лагеря беженцев под предлогом проведения теста на коронавирус.

"Призываем правительство Греции и всех тех, кто причастен к выдворению беженцев, покончить с подобного рода практикой, которая является нарушением в области прав человека, закрепленных международным правом, законодательством ЕС и соглашением по мигрантам от 18 марта (2016 года)", - говорится в заявлении МИД Турции.

За последние четыре года в из Греции в Турцию выслали свыше 80 тысяч беженцев, отмечают турецкие дипломаты.