Льюиса Хэмилтона просят бойкотировать Гран-при в Саудовской Аравии

Десятки правозащитных организаций просят гонщика Льюиса Хэмилтона бойкотировать Гран-при в Саудовской Аравии. Турнир должен состояться 3-5 декабря 2021 года. Это будет первый Гран-при Саудовской Аравии.

Правозащитники из 45 из арабских стран в письме Гамильтону попросили использовать соревнование для привлечения внимания к ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

«Вы проявили огромную храбрость в своей борьбе. Если лучший гонщик “Формулы-1” откажется от участия в гонках в Саудовской Аравии, это будет обсуждаться, и это может иметь большое значение для того, чтобы убедить страну наконец-то изменить свое отношение к правам человека. Это показало бы, что мир не слеп к тому, что Саудовская Аравия пытается скрыть свои военные преступления и нарушения прав человека», — говорится в письме, цитируемом итальянской газетой La Gazzetta dello Sport.

Ранее администрация Джозефа Байдена обнародовала отчет Национальной разведки США об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. В нем виновником в смерти блогера в стамбульском консульстве значится наследный принц КС Мухаммед бен Салман.