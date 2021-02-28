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В сети появились кадры отколовшегося айсберга размером с Санкт-Петербург

В сети появились кадры отколовшегося айсберга размером с Санкт-Петербург

Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от ледника в Антарктиде. Его кадры уже появились в сети.

Площадь айсберга составляет 1270 квадратных километров. Это чуть меньше размеров Санкт-Петербурга (1 439 кв. км). Он откололся от шельфового ледника Брант, где базируется британская исследовательская станция Halley, около 10 лет назад. Тогда на леднике толщиной 150 метров появились первые трещины.

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