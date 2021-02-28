В сети появились кадры отколовшегося айсберга размером с Санкт-Петербург
Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от ледника в Антарктиде. Его кадры уже появились в сети.
Від льодовика на Антарктиді відколовся величезний айсберг, 10 років після появи першої тріщини https://t.co/jL7RtBrhEV pic.twitter.com/QqTQe0s6AG— Голоc Амepики (@chastime) February 28, 2021
Площадь айсберга составляет 1270 квадратных километров. Это чуть меньше размеров Санкт-Петербурга (1 439 кв. км). Он откололся от шельфового ледника Брант, где базируется британская исследовательская станция Halley, около 10 лет назад. Тогда на леднике толщиной 150 метров появились первые трещины.
Вестник Кавказа
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