В сети появились кадры отколовшегося айсберга размером с Санкт-Петербург

Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от ледника в Антарктиде. Его кадры уже появились в сети.

Від льодовика на Антарктиді відколовся величезний айсберг, 10 років після появи першої тріщини https://t.co/jL7RtBrhEV pic.twitter.com/QqTQe0s6AG — Голоc Амepики (@chastime) February 28, 2021

Площадь айсберга составляет 1270 квадратных километров. Это чуть меньше размеров Санкт-Петербурга (1 439 кв. км). Он откололся от шельфового ледника Брант, где базируется британская исследовательская станция Halley, около 10 лет назад. Тогда на леднике толщиной 150 метров появились первые трещины.