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В Турции вспоминают госпереворот, в результате которого Эрдогана посадили в тюрьму

В Турции вспоминают госпереворот, в результате которого Эрдогана посадили в тюрьму

Сегодня Турция вспоминает военный переворот. 28 февраля 1997 года в стране состоялся военный переворот, приведший к отстранению от власти мусульманских политиков во главе с премьер-министром Неджметтином Эрбаканом. Им запретили заниматься политикой. Верующие подверглись гонениям. За ношение платка тысячи преподавателей и учащихся отчислили из учебных заведений.

Ранее государственный переворот осудил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

"28 февраля я был мэром Стамбула. В результате переворота, меня незаконно посадили в тюрьму за стихотворение, которое я прочитал, а моей политической жизни хотели положить конец", - вспомнил глава государства. 

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Вестник Кавказа

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