Фейковая пшеница лишила жителя КБР миллиона рублей

Аферист из Ростовской области обманом завладел миллионом, который принадлежал жителю Кабардино-Балкарии. В настоящее время он заключен под стражу, сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что в ноябре 2020 года мошенник опубликовал в Интернете объявление об оптовой продаже пшеницы, которой у него не было. На предложение откликнулся мужчина из КБР и перечислил злоумышленнику предоплату в размере одного млн рублей за 38 т зерна. После получения средств аферист не выходил на связь и отключил мобильное устройство.

За совершенное преступление аферисту могут предъявить наказание по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").