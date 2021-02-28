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Георгиевск избавят от стихийных свалок

Георгиевск избавят от стихийных свалок

Георгиевск освобождается от стихийных мусорных свалок. Благодаря усилиям подрядчика регоператора "ЖКХ" компании "Грин Сити", уже за первую неделю специалисты вывезли 180 т древесных, строительных и прочих отходов.

В соответствии с заключенным контрактом, в городе будут ликвидированы десятки стихийных навалов общим объемом около двух тысяч тонн. 

Ликвидация каждой свалки проходит несколько этапов контроля со стороны регоператора. В свою очередь органы местного самоуправления проводят разъяснительную работу с населением. 

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Вестник Кавказа

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