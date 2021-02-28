Георгиевск избавят от стихийных свалок

Георгиевск освобождается от стихийных мусорных свалок. Благодаря усилиям подрядчика регоператора "ЖКХ" компании "Грин Сити", уже за первую неделю специалисты вывезли 180 т древесных, строительных и прочих отходов.

В соответствии с заключенным контрактом, в городе будут ликвидированы десятки стихийных навалов общим объемом около двух тысяч тонн.

Ликвидация каждой свалки проходит несколько этапов контроля со стороны регоператора. В свою очередь органы местного самоуправления проводят разъяснительную работу с населением.