Крупнейший на Кавказе тематический парк откроется к 2023 году в Северной Осетии

Первый этап проекта крупного тематического парка на Кавказе "Алания парк" завершится к концу 2022 года. Об этом главе региона Вячеславу Битарову сообщил инвестор Владимир Гуриев в ходе рабочей встречи, сообщает пресс-службы главы и правительства республики Северная Осетия.

"Гости смогут посетить парк в зимний сезон 2022-2023 гг. К этому времени на территории курорта появятся гостиница, сервисный центр, прокат инвентаря, заведения общепита, парковка, учебные склоны, тюбинговые трассы, аттракцион по типу американских горок", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что "Алания парк" займет 3-5 место среди мировых парков развлечений. Он позволит создать более 1,5 тыс рабочих мест. За первый год его смогут посетить около 300-350 тыс человек.