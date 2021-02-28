ЕС поддержал роспуск парламента Молдавии

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал требование молдавского президента Майи Санду о немедленном роспуске парламента Молдавии. Он также высказался за более активную борьбу с коррупцией в постсоветской стране.

"Хочу передать важный посыл о поддержке со стороны ЕС усилий госпожи Санду в борьбе с коррупцией. <...> Те, кто был вовлечены в беззаконие, не должны принимать участие в строительстве будущего Молдавии, поэтому досрочные выборы в парламент могут воплотить это в жизнь. Мы ждем, чтобы все политические деятели руководствовались интересами граждан Республики Молдова. Госпожа президент, Европа на вашей стороне", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с Санду в Кишиневе.

Мишель заметил, что Европейский союз финансирует множество проектов в Молдавии для улучшения инфраструктуры, реформирования страны и построения гражданского общества. Глава Евросовета находится в Кишиневе в рамках турне по Молдавии, Украине и Грузии.

Парламент Молдавии состоит из 101 депутата. В правящую коалицию входит ориентированная на тесные отношения с Россией Партия социалистов Республики Молдова (37 мандатов) и партия «Действие и солидарность» (PAS, 15 мандатов).