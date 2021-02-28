Сторонники и противники Пашиняна одновременно выйдут на митинги

Армянская оппозиция проведет протесты почти одновременно с митингом сторонников премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиционное "Движение за спасение родины", как отмечается на его странице в Facebook выведет своих сторонников на проспект Баграмяна в Ереване 1 марта в 18:00.

Примерно в то же время с разницей в полчаса на площади Республики планируют собраться граждане, поддерживающие сохранение у власти Пашиняна.

"Движение за спасение родины" призывает армян принять активно участие в протестах и показать, что народ не готов терпеть попытки узурпации в руках премьер-министра.

Ситуация в Армении обострилась 25 февраля после того, как глава правительства Никол Пашинян подписал ходатайство об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.



