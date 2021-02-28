На Ставрополье увеличат количество лабораторий для тестирования на Covid-19

В Ставропольском крае нарастят объемы тестирования на коронавирус Covid-19. Соответствующее поручение Минздраву региона на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции дал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, это необходимо сделать для сохранения объективной картины по заболеваемости коронавирусом. Для решения данной задачи в регионе будут открыты новые лаборатории в медицинских организациях региона.

Ранее в Ставропольском крае было увеличено число пунктов для вакцинации. В настоящее время в регионе работают 62 таких пункта, дополнительно в отдаленных селах работают 44 мобильные бригады, передает "Ставропольская правда".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрированы 47 131 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 42 912 жителей региона, умерли – 1067.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 113 млн, из них более 2,5 млн человек скончались.