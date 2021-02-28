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"Электросевкавмонтаж" будет производить энергию для Краснодара

&quot;Электросевкавмонтаж&quot; будет производить энергию для Краснодара

В скором времени в Краснодаре вырастет энергоцентр, который построит на базе своего завода корпорация "Электросевкавмонтаж" (ЭКСМ), - сообщили в краевой администрации.

Планируется, что энергоцентр будет производить в год 24,8 мВт электроэнергии и 38 мВт теплоэнергии, что позволит обеспечить энерго- и теплоснабжением ряд промышленных предприятий, а также, при необходимости, целый городской микрорайон, - передает "Интерфакс".

Проект будет реализовываться за счет собственных средств компании, а ввести его в строй планируется в 2024-2025 годах. 

Напомним, ЭКСМ - многопрофильная компания с центральным офисом в Краснодаре, которая занимается монтажом, ремонтом, наладкой электротехнического оборудования и технических средств АСУ ТП на тепловых и атомных станциях и подстанциях. Компания имеет представительства в Москве, Нововоронеже, Курчатове, Минске, а также филиалы за рубежом.

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Вестник Кавказа

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